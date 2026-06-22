Palo Oliver explicó el alcance de sus declaraciones sobre la Cisterna Luján Oeste

Por Santotomealdía



El ex intendente y actual diputado provincial Fabián Palo Oliver publicó este lunes un video en sus redes sociales para referirse nuevamente a la situación de la Cisterna Luján Oeste y aclarar el alcance de las declaraciones que realizó días atrás, cuando afirmó que, "si se puso en riesgo la salud de la población, se puede discutir la destitución del intendente”.

En el mensaje, el legislador sostuvo que sus expresiones fueron realizadas en potencial y remarcó que aguarda la respuesta al pedido de informes aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Sin embargo, ratificó que, si se confirma que se distribuyó agua sin el sistema de potabilización correspondiente, se trataría de una situación de extrema gravedad.

“Quiero aclarar una expresión que dije, que en realidad no es una observación más”, señaló Palo Oliver al comienzo de su explicación. En ese sentido, diferenció las observaciones habituales que realiza el ENRESS sobre los prestadores de servicios sanitarios de una eventual distribución de agua sin el tratamiento adecuado.

Según indicó, la preocupación surge a partir de la información que trascendió públicamente respecto del funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste durante sus primeros meses de operación.

“Lo que ha trascendido es que esta Cisterna Luján Oeste fue construida y en el mes de febrero se comenzó a distribuir agua sin el sistema de potabilización. Y esto obviamente pone en serio riesgo la salud pública”, afirmó.

“Siempre hablé en potencial”

Durante el video, Palo Oliver insistió en que todavía resta conocer la información oficial que debe remitir el ENRESS como respuesta al pedido de informes aprobado por la Legislatura provincial.

“Si esto fuera así, y siempre hablé en potencial, sería muy grave”, sostuvo.

No obstante, consideró que una situación de esas características podría derivar en responsabilidades institucionales.

“Una situación de esta naturaleza, por más que suene golpista, es parte también de las herramientas que tiene el propio sistema democrático, merece hasta discutir una destitución de un intendente”, expresó.

Esperar la respuesta oficial

Palo Oliver recordó que el pedido de informes fue presentado el pasado 10 de junio y aprobado por unanimidad el jueves 18. Según explicó, el objetivo es acceder a toda la documentación técnica vinculada a los controles realizados por el ENRESS sobre el funcionamiento de la Cisterna Luján Oeste.

Al mismo tiempo, volvió a cuestionar la forma en que se comunicó la situación a los vecinos. “No hubo transparencia, eso sí está claro. No se comunicó adecuadamente en el momento oportuno a los vecinos”, afirmó.

Finalmente, reiteró que aguardará la respuesta oficial del organismo regulador antes de avanzar con nuevas definiciones políticas. “Vamos a esperar la información oficial del ENRESS y a partir de ahí veremos cómo actuamos”, concluyó.