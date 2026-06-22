Scaloni: “Cuando hay que sufrir, este equipo sabe cómo hacerlo”

Lionel Scaloni valoró la clasificación de la Selección argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 luego de la victoria por 2 a 0 sobre Austria y destacó la madurez que mostró el equipo para afrontar un partido que, según remarcó, estuvo lejos de ser sencillo.

El entrenador consideró que el conjunto nacional supo adaptarse a distintos momentos del juego y resaltó especialmente la capacidad para sostener el resultado cuando el rival tuvo mayor posesión de la pelota. “Cuando hay que sufrir, el equipo lo hace. Sufrimos, pero sabemos cómo. Eso es un mérito del equipo”, afirmó en conferencia de prensa.

Scaloni también hizo referencia a quienes anticipaban un encuentro accesible para la Albiceleste. “Se decía que iba a ser fácil y han visto lo duro que fue. Fueron partidos complicados”, sostuvo al analizar el desarrollo del compromiso disputado en Dallas.

Elogios para Messi

El DT dedicó un apartado especial a Lionel Messi, autor de los dos goles de la victoria y nuevo máximo goleador de la historia de los Mundiales.

“Incluso hoy, cuando el equipo estaba sufriendo sin tener la pelota, él trabajó y robó un balón en el gol. Se lo notó comprometido. Es impresionante. Ya no sé qué más decir. Ni sé si alcanza”, expresó.

Además, destacó la influencia que ejerce el capitán dentro del grupo. “Cuando se activa Leo, se activan todos. Eso es un mérito”, señaló.

La importancia del trabajo colectivo

Más allá de las individualidades, Scaloni puso el foco en el funcionamiento del equipo y en la respuesta de los futbolistas ante las distintas exigencias que plantea un Mundial.

“Cuando no tenés la pelota, tenés que defenderte. Y cuando la tenés, un equipo como el nuestro tiene que juntar pases porque jugamos a eso. Estamos bien, competimos y es lo mínimo que se le puede pedir a este equipo”, analizó.

También resaltó el esfuerzo de los mediocampistas y el compromiso defensivo de jugadores con características ofensivas. “Lo más importante es que se ponen el overol de trabajo. Ahí radica gran parte de la fuerza de nuestro equipo”, afirmó.

Pensando en lo que viene

Con la clasificación asegurada, el entrenador adelantó que en el último encuentro del Grupo J podría haber rotación para darles minutos a futbolistas que aún no tuvieron demasiado protagonismo.

“La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría, que se lo merecen. Siempre que el partido lo permita, lo haremos”, explicó de cara al compromiso frente a Jordania.

Por otra parte, se mostró prudente respecto a la molestia física que obligó a la salida de Cristian Romero en el segundo tiempo. “No sabemos el alcance de su tema. Es algo que venía teniendo. Esperemos que no sea nada”, indicó.

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el próximo sábado frente a Jordania, con la tranquilidad de haber asegurado su lugar en la próxima ronda y con un Messi que continúa agrandando su leyenda.