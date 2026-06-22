La desocupación en el Gran Santa Fe fue del 6,5%, por debajo de la media nacional

El Gran Santa Fe registró una tasa de desocupación del 6,5% durante el primer trimestre de 2026, según el informe de Mercado de Trabajo difundido por el INDEC. El dato se ubicó por debajo de la media nacional, que fue del 7,8% en los 31 aglomerados urbanos relevados.

De acuerdo con el organismo, el aglomerado local cuenta con una población estimada de 557 mil personas, de las cuales 246 mil integran la población económicamente activa. Entre ellas, unas 230 mil están ocupadas y alrededor de 16 mil se encuentran desocupadas.

En cuanto a los principales indicadores, la tasa de actividad del Gran Santa Fe fue del 44,2%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 41,3%. Ambos registros quedaron por debajo de los promedios nacionales, que fueron de 48,6% y 44,8%, respectivamente.

La comparación con otros grandes centros urbanos muestra que el desempleo local fue menor que en Gran Rosario, donde llegó al 8,2%; Gran Córdoba, con 8,8%; Mar del Plata, con 9,3%; y Partidos del Gran Buenos Aires, con 9,7%.

También quedó por debajo de la Región Pampeana, que registró una desocupación del 8,2%, aunque por encima de otros aglomerados como Gran Paraná, donde el indicador fue del 6,5%, y Santa Rosa-Toay, con 5,0%.

El informe también señaló que en el Gran Santa Fe hay 16 mil ocupados demandantes de empleo y 17 mil personas subocupadas, es decir, trabajadores que tienen empleo pero trabajan menos horas de las que desean.

A nivel nacional, el INDEC informó que la desocupación alcanzó al 7,8%, equivalente a 1,1 millones de personas, mientras que la población ocupada llegó a 13,5 millones. Además, la informalidad laboral se ubicó en 44,2%.