Según el INDEC, más de un millón de personas buscan trabajo y no lo consiguen

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la tasa de desocupación se ubicó en el 7,8% durante el primer trimestre de 2026, según los datos relevados en los 31 principales aglomerados urbanos del país.

De acuerdo con el informe oficial, esto representa aproximadamente 1,1 millones de personas sin trabajo que buscan empleo de manera activa, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 44,8%, equivalente a unas 13,5 millones de personas ocupadas.

El relevamiento también indicó que la tasa de actividad fue del 48,6%, lo que significa que cerca de 14,6 millones de personas integran la población económicamente activa, ya sea porque tienen trabajo o porque se encuentran buscando uno.

En términos interanuales, el organismo señaló que las tasas de actividad, empleo y desocupación no registraron cambios estadísticamente significativos respecto al primer trimestre de 2025.

Sin embargo, el informe advirtió sobre un incremento en algunos indicadores vinculados a la calidad del empleo. La subocupación alcanzó el 11,1%, mientras que la informalidad laboral llegó al 44,2%, lo que implica que más de cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan sin acceso a los beneficios y aportes correspondientes.

Entre las personas ocupadas, el 71,8% son asalariados, mientras que el 28,2% restante corresponde a trabajadores independientes, patrones o trabajadores familiares sin remuneración.

Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva información laboral en los principales centros urbanos del país y constituye uno de los principales indicadores para medir la evolución del mercado de trabajo argentino.