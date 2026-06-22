Messi alcanzó los 18 goles y se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Con los dos goles convertidos este domingo en la victoria de Argentina sobre Austria por el Mundial 2026, el capitán albiceleste alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

El rosarino llegó al partido con 16 conquistas, la misma cifra que ostentaba el alemán Miroslav Klose, pero necesitó apenas 38 minutos para quedarse con el récord en soledad.

La jugada nació por el sector izquierdo. Messi abrió para Facundo Medina, el lateral envió el pase hacia atrás, Thiago Almada dejó pasar el balón y el capitán definió junto al palo para establecer el 1 a 0 y alcanzar su gol número 17 en la competencia.

Sin embargo, todavía quedaba tiempo para ampliar la marca. Ya en el cierre del encuentro, tras una jugada que inició Julián Álvarez, Messi aprovechó un rebote dentro del área y definió para sellar el 2 a 0 definitivo y llegar a los 18 goles mundialistas.

Los goles de Messi en los Mundiales

Alemania 2006

1 gol a Serbia y Montenegro

Brasil 2014

1 gol a Bosnia y Herzegovina

1 gol a Irán

2 goles a Nigeria

Rusia 2018

1 gol a Nigeria

Qatar 2022

1 gol a Arabia Saudita

1 gol a México

1 gol a Australia

1 gol a Países Bajos

1 gol a Croacia

2 goles a Francia

Estados Unidos, México y Canadá 2026

3 goles a Argelia

2 goles a Austria

A sus 39 años, Messi continúa ampliando una trayectoria única y sumó otro récord a una carrera en la que ya conquistó prácticamente todos los títulos y marcas posibles con la camiseta argentina.