Lunes 22 de junio de 2026
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Interés General — 22.06.2026 —

Informaron la fecha de pago del medio aguinaldo para municipales

Desde la ASTEOM indicaron que los fondos estarán disponibles en cajeros durante el fin de semana previo a la fecha de pago.

Los trabajadores municipales cobrarán el aguinaldo el 29 de junio. (Crédito: STD)
Los trabajadores municipales cobrarán el aguinaldo el 29 de junio. (Crédito: STD)

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) informó la fecha de pago del medio aguinaldo para los trabajadores municipales de nuestra ciudad.

De acuerdo a lo comunicado por la entidad gremial, el pago se realizará el próximo lunes 29 de junio. Asimismo, precisaron que los fondos estarán disponibles en los cajeros automáticos a partir del sábado 27 de junio, por lo que los trabajadores podrán acceder al dinero durante el fin de semana previo a la fecha oficial de acreditación.

La información fue difundida este lunes por ASTEOM a través de sus canales oficiales.

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