Pullaro: “Si Adorni fuera funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró este lunes que si Manuel Adorni formara parte de su gabinete “ya no estaría más en su cargo” y cuestionó la manera en que el funcionario nacional respondió a las denuncias que pesan en su contra.

No obstante, el mandatario provincial se mostró contrario a los intentos de la oposición de avanzar con una moción de censura en el Congreso y remarcó que la continuidad o no del jefe de Gabinete es una facultad exclusiva del presidente Javier Milei.

“Si Manuel Adorni fuese funcionario de Santa Fe, ya no estaría más en su cargo. Al menos le hubiésemos exigido ir a la Justicia mucho más rápido y que explique todo”, sostuvo Pullaro durante una entrevista con Radio 2 de Roario.

El gobernador consideró que la situación que atraviesa el funcionario nacional “no es feliz para nadie” y evaluó que el caso terminó afectando la imagen del Gobierno nacional.

Además, vinculó la polémica con una discusión más amplia sobre la confianza pública en la dirigencia política. “A veces la gente piensa que somos todos iguales”, señaló, y advirtió que este tipo de situaciones terminan impactando sobre quienes ejercen funciones públicas.

“No hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo”

Pullaro sostuvo que, en una situación similar dentro de la administración provincial, habría exigido explicaciones inmediatas.

“Si esa explicación le cerraba a la Justicia, le iba a cerrar a la sociedad y posiblemente lo mantendríamos en el cargo si esa explicación era sólida. Pero no hubiésemos mantenido una situación así durante tanto tiempo”, afirmó.

Al mismo tiempo, remarcó que a sus funcionarios les exige honestidad, austeridad y eficiencia en la gestión pública.

Rechazo a una destitución desde el Congreso

Pese a sus cuestionamientos hacia Adorni, el gobernador evitó respaldar cualquier intento de desplazarlo desde el Poder Legislativo.

“El presidente pone sus funcionarios y los saca”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que legisladores cercanos a su espacio acompañen una eventual ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete.

En ese sentido, insistió en que la resolución del conflicto debe ser política y depender exclusivamente de la decisión que adopte Milei.

La relación con Milei y el acto por el Día de la Bandera

Durante la entrevista, Pullaro también se refirió al acto por el Día de la Bandera realizado el sábado en Rosario, donde coincidió con Milei, Adorni y otros integrantes del gabinete nacional.

Consultado sobre si había saludado al jefe de Gabinete durante la ceremonia, respondió que no, aunque aclaró que no se trató de un gesto deliberado.

“No lo saludé, pero no por nada en especial”, explicó.

Por otra parte, destacó que mantiene una relación institucional con el Presidente y aseguró que en las distintas visitas realizadas por Milei a Santa Fe siempre encontró una actitud respetuosa hacia la provincia.

“Argentina no da para seguirnos peleando, insultando o gritándonos. Creo que Argentina va a salir adelante si nos unimos y trabajamos juntos”, concluyó.