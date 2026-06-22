Unión vende a Rafael Profini al fútbol ucraniano

Rafael Profini dejará Unión para convertirse en nuevo jugador del FC Kharkiv de Ucrania, en una de las operaciones más importantes del actual mercado de pases para la institución rojiblanca.

La transferencia rondará los tres millones de dólares y además contempla que Unión conserve un 20% de una futura venta, un aspecto que podría generar nuevos ingresos para el club en los próximos años.

El mediocampista viajará el próximo martes para realizarse la revisión médica y, de no surgir inconvenientes, firmará un contrato por cuatro temporadas con la entidad ucraniana.

La operación representa un importante ingreso económico para Unión en un contexto donde la dirigencia busca equilibrar las cuentas y afrontar distintos compromisos financieros.

Una venta importante para las finanzas rojiblancas

La salida de Profini se produce en un momento en el que el club necesita recursos para hacer frente a obligaciones vinculadas a incorporaciones recientes, gastos operativos y otros compromisos que se acumularon durante los últimos meses.

Por ese motivo, el ingreso de la transferencia es considerado una noticia positiva para las finanzas de la institución.

Además, la dirigencia también aguarda novedades respecto de la situación de Mateo Del Blanco, quien podría continuar su carrera en Europa mediante la ejecución de su cláusula de rescisión para incorporarse al Racing de Estrasburgo de Francia.

De las inferiores a Europa

Profini surgió de las divisiones inferiores de Unión y logró consolidarse en el plantel profesional a partir de un crecimiento sostenido durante las últimas temporadas.

En la actual campaña disputó 20 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y los playoffs, registrando un gol y cinco asistencias.

El volante también sumó experiencia internacional en la Copa Sudamericana, donde terminó de afianzarse como una de las principales apariciones surgidas de la cantera tatengue.

Su salida obligará ahora al cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón y a la dirigencia a analizar alternativas para reforzar el mediocampo de cara a la segunda parte de la temporada.

Mientras se ultiman los detalles de la transferencia, en Unión ya dan por hecho que Profini continuará su carrera en Europa y se convertirá en una nueva venta internacional surgida de las inferiores del club.