Diputados sesionará para definir si avanza con medidas contra Manuel Adorni

La Cámara de Diputados volverá a reunirse este martes desde las 14 para definir si avanza con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa judicial en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La convocatoria a la sesión fue formalizada por el secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Francisco Pagán, y contempla el tratamiento de seis proyectos de resolución impulsados por distintos bloques.

Las iniciativas buscan citar al funcionario para que brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes estatales y fondos públicos, además de requerir información sobre diversos aspectos relacionados con su situación patrimonial declarada.

En tres de los proyectos incluidos en el temario también se propone habilitar una eventual moción de censura, mecanismo que podría derivar en un pedido para que Adorni deje su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete.

De esta manera, los diputados deberán resolver si habilitan la interpelación y si avanzan con otras medidas parlamentarias en medio de la investigación que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sobre el funcionario nacional.