Lunes 22 de junio de 2026
Mundial 2026

Deportes — 22.06.2026 —

Egipto dio vuelta el partido ante Nueva Zelanda y lidera su grupo

La selección africana se impuso por 3 a 1 en Vancouver tras comenzar en desventaja. Mohamed Salah convirtió un gol y aportó una asistencia para una victoria histórica.

Con Salah como figura, Egipto logró su primer triunfo en los Mundiales.
Con Salah como figura, Egipto logró su primer triunfo en los Mundiales.

Egipto consiguió este domingo el primer triunfo de su historia en los Mundiales al derrotar 3 a 1 a Nueva Zelanda en Vancouver por la segunda fecha del Grupo G.

El conjunto africano comenzó en desventaja, pero reaccionó a tiempo, revirtió el marcador y quedó como único líder de la zona a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.

El equipo oceánico golpeó temprano gracias a una jugada iniciada por Tim Payne, quien envió un centro que fue conectado de cabeza por Finn Surman para establecer el 1 a 0.

Sin embargo, los dirigidos por Hossam Hassan respondieron rápidamente. El empate llegó a través de Ziko, que también de cabeza marcó el 1 a 1 para devolverle la tranquilidad a los africanos.

Más tarde apareció la gran figura del encuentro. Mohamed Salah culminó una destacada acción colectiva con una definición de zurda para dar vuelta el resultado y poner a Egipto al frente.

El tercer gol llegó tras una pelota parada ejecutada por el propio Salah. El delantero envió un córner preciso que encontró a Trezeguet, encargado de sellar el definitivo 3 a 1.

Con este resultado, Egipto quedó como único líder del Grupo G, ya que es la única selección que consiguió una victoria en las dos primeras jornadas. Bélgica e Irán acumulan dos empates cada uno, mientras que Nueva Zelanda suma una unidad.

La definición de la zona llegará en la última fecha, cuando Nueva Zelanda enfrente a Bélgica e Irán se mida con Egipto, que buscará asegurar su clasificación a la próxima ronda.

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