Investigación por amenazas derivó en múltiples detenciones y secuestros en Sauce Viejo.

Efectivos de la Policía de Santa Fe realizaron este sábado tres allanamientos simultáneos en Sauce Viejo en el marco de una investigación por un caso de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. Los procedimientos contaron con el apoyo de los grupos tácticos GOE y CGI y terminaron con varias personas aprehendidas, el secuestro de armas de fuego, droga, dinero en efectivo y una motocicleta vinculada a la causa.

El operativo permitió además la detención de dos adolescentes señalados como presuntos autores del hecho investigado, uno de ellos localizado en un comercio de nuestra ciudad donde se encontraba trabajando.

Escopeta secuestrada y dos mujeres aprehendidas

El primero de los allanamientos se realizó en una vivienda ubicada sobre calle 29, entre 8 y 10, donde los agentes secuestraron una escopeta de doble caño y tres teléfonos celulares.

En ese domicilio fueron aprehendidas una mujer de 58 años y su hija de 30. La primera quedó a disposición de la Justicia por presunta tenencia indebida de arma de fuego, mientras que la segunda fue imputada por resistencia a la autoridad luego de intentar impedir el ingreso del personal policial.

Detuvieron a un adolescente en una churrería de nuestra ciudad

El segundo allanamiento se realizó en un domicilio de Tomás Lubary al 3100, donde los agentes secuestraron una pistola Bersa calibre .380, junto a un cargador y 50 cartuchos intactos.

El principal sospechoso que residía en el lugar, un adolescente de 17 años, no se encontraba en la vivienda al momento del procedimiento. Tras distintas averiguaciones, los investigadores determinaron que estaba trabajando en una churrería ubicada en la esquina de Azcuénaga y 12 de Septiembre, en nuestra ciudad.

Hasta allí se trasladó el personal policial, que concretó la detención del joven.

Hallaron droga, dinero y 33 celulares

El tercer allanamiento se desarrolló en una vivienda de 3 de Febrero al 3900, donde fue identificado y detenido otro adolescente de 16 años presuntamente involucrado en las amenazas investigadas.

Además, los agentes secuestraron una motocicleta Honda Wave que habría sido utilizada para cometer el delito.

Durante la requisa, los efectivos detectaron elementos compatibles con la comercialización de estupefacientes. Según se informó, fueron hallados envoltorios con marihuana y anfetaminas, una balanza de precisión, elementos de corte, más de 111 mil pesos en efectivo y 33 teléfonos celulares, de los cuales 20 estaban armados y 13 desarmados.

Como consecuencia de este hallazgo, también fueron aprehendidos un hombre de 27 años y dos mujeres de 23 y 18 años.

Todo el material secuestrado quedó a disposición de la fiscalía interviniente, que continúa con la investigación.