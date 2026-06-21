Las ventas por el Día del Padre volvieron a caer y acumulan cuatro años en baja

Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3% respecto del año anterior, medidas a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con el relevamiento, el menor poder de compra de los consumidores no logró ser compensado por las promociones y facilidades de pago implementadas por los comercios, en un contexto marcado por la cautela en el consumo.

Desde la entidad señalaron que más del 80% de los locales realizó promociones especiales, principalmente mediante cuotas con tarjetas de crédito y descuentos por pagos al contado. Sin embargo, indicaron que esas estrategias tuvieron un impacto limitado debido a la prudencia de los compradores al momento de gastar.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, frente a los $41.302 registrados en 2025. Según CAME, el incremento nominal superó la inflación del período, aunque no fue suficiente para impulsar un mayor volumen de ventas.

La entidad sostuvo además que las operaciones se concentraron en los productos más económicos y en artículos con descuentos, reflejando la prioridad de muchas familias por cuidar el presupuesto.

Con este resultado, el Índice de Ventas Minoristas por el Día del Padre acumuló su cuarto año consecutivo de caída. El descenso de este año se suma a las bajas registradas en 2025 (-1,7%), 2024 (-10,2%) y 2023 (-1,2%).

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% consideró que la fecha tuvo un impacto moderado sobre la actividad, mientras que un 36,5% señaló que generó algo de movimiento, aunque insuficiente para modificar la situación general de las ventas.

Entre los rubros relevados, los mejores desempeños correspondieron a Librería e Indumentaria, ambos con una suba del 2,1%. También registraron incrementos Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).

En contraste, las mayores caídas se observaron en Equipos periféricos, accesorios y celulares, con un retroceso del 6,1%, y en Cosméticos y perfumería, que registró una baja del 3,8%.