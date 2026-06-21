Bélgica no pudo con Irán y dejó abierto el Grupo G

Bélgica e Irán empataron este sábado 0 a 0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la segunda fecha del Grupo G del Mundial, en un partido que tuvo a los arqueros como grandes protagonistas.

Tanto Thibaut Courtois como Alireza Beiranvand respondieron cada vez que fueron exigidos y resultaron determinantes para que el marcador permaneciera inalterable durante los 90 minutos.

El encuentro también marcó el debut del árbitro argentino Darío Herrera en la competencia. El juez tuvo una intervención importante a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando expulsó al defensor belga Nathan Ngoy por una infracción como último hombre.

A pesar de jugar gran parte del complemento con un futbolista menos, Bélgica logró sostener el resultado y evitó que Irán sacara ventaja de la superioridad numérica.

Con el empate, ambos equipos sumaron un punto y mantienen abiertas sus posibilidades de clasificación de cara a la última fecha.

La segunda jornada del Grupo G se completará esta noche con el encuentro entre Nueva Zelanda y Egipto.

En la última fecha, Bélgica se enfrentará a Nueva Zelanda, mientras que Irán cerrará su participación en la fase de grupos ante Egipto.