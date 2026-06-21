Lunes 22 de junio de 2026
Mundial 2026

Deportes — 21.06.2026 —

España goleó a Arabia Saudita y logró su primera victoria en el Mundial

La Roja se impuso por 4 a 0 en Atlanta y quedó bien posicionada de cara a la última fecha del Grupo H. Lamine Yamal abrió el marcador y Mikel Oyarzabal convirtió dos goles en una actuación contundente del equipo de Luis de la Fuente.

España se despertó, aplastó 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo en el Mundial.
España se despertó, aplastó 4-0 a Arabia Saudita y lidera su grupo en el Mundial.

España goleó este sábado 4 a 0 a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y consiguió su primera victoria en el Mundial, un resultado que le permite llegar con confianza al decisivo encuentro frente a Uruguay por la última fecha del Grupo H.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue ampliamente superior desde el comienzo y resolvió rápidamente el partido con una actuación convincente, impulsada por el regreso de Lamine Yamal a la formación titular.

La joven figura del Barcelona fue la encargada de abrir el marcador para la Roja, que poco después amplió la diferencia gracias a un doblete de Mikel Oyarzabal.

Con el encuentro prácticamente definido antes del descanso, el entrenador español decidió preservar a varios de sus principales futbolistas y reemplazó a los autores de los goles durante el entretiempo.

Sin embargo, la superioridad española continuó en el segundo tiempo. Apenas iniciado el complemento, Al Tambakti marcó en contra de su propio arco y estableció el 4 a 0 definitivo.

Sobre el final del encuentro, Ferran Torres llegó a convertir el quinto tanto, aunque la acción fue invalidada por posición adelantada.

Con este resultado, España buscará asegurarse el primer puesto del Grupo H cuando enfrente a Uruguay en la última jornada. Arabia Saudita, en tanto, cerrará su participación ante Cabo Verde.

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