Uruguay dejó escapar la victoria ante Cabo Verde y ya no tiene margen de error

Uruguay empató este sábado 2 a 2 frente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha del Grupo H y complicó sus chances de clasificación a los 16avos de final del Mundial.

La selección dirigida por Marcelo Bielsa logró revertir el resultado antes del descanso, pero no pudo sostener la ventaja en el complemento y ahora necesitará vencer a España en la última jornada para no depender de otros resultados.

El conjunto africano golpeó temprano gracias a Lenini, que abrió el marcador con un tiro libre que contó con la complicidad de la barrera y cierta responsabilidad del arquero Fernando Muslera.

Cuando el panorama parecía complicado para la Celeste, llegó una rápida reacción antes del entretiempo. Primero empató Maxi Araújo y, poco después, Agustín Canobbio completó la remontada para que Uruguay se fuera al descanso arriba en el marcador.

Sin embargo, el equipo sudamericano no logró sostener la ventaja. En el segundo tiempo, un error compartido entre Muslera y Mathías Olivera permitió que Cabo Verde alcanzara el empate definitivo.

En los minutos finales, Uruguay dispuso de varias oportunidades para quedarse con la victoria, pero falló en la definición y terminó resignando dos puntos importantes.

Con este resultado, la Celeste llega a la última fecha con la obligación de derrotar a España para mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la próxima ronda sin depender de otros resultados.