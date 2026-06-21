Japón goleó a Túnez y lo dejó eliminado del Mundial

Japón goleó este sábado 4 a 0 a Túnez por la segunda fecha del Grupo F y quedó a un paso de la clasificación a los 16avos de final del Mundial. El encuentro, disputado en Monterrey, México, tuvo además un valor histórico al convertirse en el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

El conjunto asiático fue ampliamente superior desde el inicio y no le dio oportunidades a un seleccionado tunecino que, pese al estreno de Hervé Renard como entrenador, volvió a mostrar serias dificultades y quedó eliminado del certamen.

Japón abrió el marcador antes de los cinco minutos gracias a una gran jugada colectiva que terminó con una definición de taco de Daichi Kamada. Poco después, el arquero tunecino Aymen Dahmen evitó el segundo gol con una espectacular intervención sobre una pelota que parecía haber cruzado casi por completo la línea.

La resistencia africana duró poco. A los 34 minutos, Ayase Ueda sacó un potente remate para establecer el 2 a 0 y encaminar la victoria japonesa.

En el complemento, Junya Ito amplió la diferencia tras quedar mano a mano con el arquero, mientras que nuevamente Ueda, esta vez de cabeza, selló el resultado definitivo.

Con este triunfo, los dirigidos por Hajime Moriyasu quedaron muy cerca de la próxima ronda. En la última fecha enfrentarán a Suecia y les alcanzará con no perder para asegurarse un lugar en los 16avos de final. Incluso una derrota podría permitirles avanzar como uno de los mejores terceros.

Para Túnez, en cambio, la caída significó la eliminación anticipada y la confirmación de una campaña para el olvido, sin puntos y sin posibilidades de alcanzar la siguiente instancia.