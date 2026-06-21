Santa Fe suma 660 empresas menos y más de 6.000 puestos de trabajo perdidos en lo que va de 2026

La provincia de Santa Fe continúa mostrando un retroceso tanto en la cantidad de empresas registradas como en el empleo formal. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se registró una caída de 3.073 empresas y una reducción de 22.549 trabajadores registrados.

Según las estadísticas oficiales, Santa Fe pasó de contar con 50.729 empresas registradas en diciembre de 2023 a 47.656 en marzo de este año. En el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados descendió de 635.292 a 612.743.

La tendencia también se observó durante los primeros meses de 2026. Entre diciembre de 2025 y marzo de este año, el saldo entre aperturas y cierres dejó 660 empresas menos en la provincia, mientras que el número de trabajadores registrados se redujo en 6.143 personas.

Un fenómeno que se replica en todo el país

La situación no es exclusiva de Santa Fe. A nivel nacional, entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 se registró una caída neta de 3.840 empleadores, al pasar de 489.749 a 485.909.

En paralelo, el número de trabajadores registrados se redujo en 42.125 puestos laborales, pasando de 9.559.457 a 9.517.332.

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que durante abril tanto las incorporaciones como las desvinculaciones de personal disminuyeron respecto del mes anterior, aunque la diferencia entre ambas continuó siendo negativa, por lo que el empleo formal siguió mostrando una caída neta.

Menos producción y más importaciones

Especialistas consultados en distintos informes atribuyen parte de la pérdida de empresas a las dificultades para sostener la actividad en un contexto de menor consumo y elevados costos operativos.

También advierten que numerosas firmas dejaron de producir para dedicarse exclusivamente a la comercialización de bienes importados, mientras que otras redujeron personal, impulsaron retiros voluntarios o migraron hacia modalidades laborales más flexibles, como el monotributo.

Otro de los factores señalados es la disminución en la creación de nuevas empresas. Según los análisis, la cantidad de firmas que se incorporan al sistema no alcanza a compensar la salida natural de aquellas que dejan de operar.

El impacto desde el inicio de la gestión de Milei

Tomando como referencia noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei como presidente, el sistema de riesgos del trabajo registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores en todo el país.

En marzo de 2026 esos números descendieron a 485.909 empresas y 9.517.332 trabajadores, lo que representa una caída neta de 26.448 empleadores y 339.841 trabajadores registrados.

Los sectores más afectados por esta dinámica fueron la construcción, tras la paralización de gran parte de la obra pública nacional, el empleo público, la industria manufacturera y actividades vinculadas al Estado.

A su vez, el régimen de trabajadores de casas particulares también mostró una fuerte retracción, con una pérdida de 30.646 puestos registrados durante el mismo período.