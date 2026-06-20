Países Bajos aplastó a Suecia y puso un pie en dieciseisavos de final

Países Bajos consiguió este sábado una contundente victoria por 5-1 sobre Suecia y se adueñó del liderazgo del Grupo F del Mundial 2026, al disputarse la segunda fecha de la fase de grupos.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman marcó diferencias desde el comienzo del encuentro y encontró en Brian Brobbey a una de sus principales figuras. El delantero, que fue titular en esta oportunidad, anotó dos veces en los primeros 17 minutos y encaminó rápidamente el triunfo neerlandés.

Pese a la desventaja, Suecia reaccionó y generó varias situaciones de peligro. Sin embargo, se encontró con una destacada actuación del arquero Bart Verbruggen, que sostuvo la ventaja con varias intervenciones importantes y evitó que el equipo escandinavo llegara al descanso con mayores posibilidades de igualar el marcador.

En el arranque del complemento, Países Bajos volvió a golpear. Cody Gakpo aprovechó dos acciones ofensivas para ampliar la diferencia y dejar prácticamente sentenciado el partido. Más tarde, ya en el tramo final, Crysencio Summerville, que había ingresado desde el banco de suplentes, selló el 5-1 definitivo.

La diferencia en la efectividad fue una de las claves del encuentro. Mientras Países Bajos convirtió cinco de los siete remates que dirigió al arco, Suecia volvió a mostrar capacidad para generar ocasiones, pero no tuvo la misma precisión que en el debut, cuando había goleado a Túnez.

Con este resultado, Países Bajos alcanzó los cuatro puntos y quedó como único líder del Grupo F, por delante de Suecia, que se mantiene con tres unidades. La zona se completará con el duelo entre Japón y Túnez, previsto para la madrugada del domingo.

La definición del grupo llegará en la tercera y última fecha, cuando se conocerán los clasificados a la siguiente instancia y las posiciones finales de la zona.