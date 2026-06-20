Colón dio un paso atrás en Chaco: jugó mal y perdió con un gol en contra

Colón dejó pasar una chance importante para seguir acercándose a los puestos de arriba de la Zona A de la Primera Nacional. En el partido pendiente de la cuarta fecha, disputado este sábado en Resistencia, el equipo de Ezequiel Medrán cayó 1-0 frente a Chaco For Ever por un gol en contra de Mauro Peinipil y volvió a mostrar dificultades para sostener fuera de Santa Fe lo hecho una semana antes ante Defensores de Belgrano.

Con el ingreso obligado de Sebastián Olmedo por el suspendido Pier Barrios, el conjunto rojinegro comenzó con una postura ofensiva y asumió el protagonismo desde los primeros minutos. Alan Bonansea fue la principal referencia en ataque y Julián Marcioni generó desequilibrio por las bandas, mientras que Ignacio Lago también aportó profundidad.

Sin embargo, pese al dominio territorial y a algunas aproximaciones, Colón no logró traducir ese control en situaciones claras. La más peligrosa de la primera etapa estuvo en los pies de Marcioni, con un remate que pasó muy cerca del palo, mientras que Ignacio Antonio también exigió una buena respuesta del arquero Gastón Canuto.

Chaco For Ever, que llegaba como el último de la zona, apostó a esperar y aprovechar los espacios. Sin generar demasiado peligro, logró mantenerse en partido y se fue al descanso con el empate en cero.

En el complemento el desarrollo se hizo más trabado y con escasas emociones. Colón siguió teniendo la iniciativa, pero careció de claridad en los últimos metros. Lago probó desde afuera y Bonansea contó con una oportunidad de cabeza, aunque el equipo santafesino volvió a evidenciar problemas para generar situaciones de riesgo.

La diferencia llegó a los 27 minutos del segundo tiempo. Tras una pelota parada favorable al local, Mauro Peinipil intentó despejar dentro del área y terminó enviando el balón contra su propio arco para decretar el 1-0 a favor del conjunto chaqueño.

A partir de allí, Medrán buscó respuestas con los ingresos de Conrado Ibarra y Máximo Ingravidi, pero Colón no encontró los caminos para revertir el resultado. Con más empuje que ideas, el Sabalero chocó una y otra vez con una defensa ordenada y terminó sumando una nueva derrota fuera de casa.

De esta manera, Colón cerró la primera rueda del campeonato con una caída ante el equipo que llegaba en el último lugar de la tabla y volvió a sembrar dudas sobre su rendimiento como visitante.