Irán cierra Ormuz por ataques en Líbano y acusa a EE.UU. de “romper el pacto"

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el comercio energético, y responsabilizó a Estados Unidos por incumplir el acuerdo de alto el fuego alcanzado recientemente para reducir las tensiones en Medio Oriente.

La decisión fue comunicada por el Comando Central de las Fuerzas Armadas iraníes, que además argumentó que Israel continúa realizando ataques en el sur del Líbano pese a los compromisos asumidos en el marco de la tregua. Desde Teherán advirtieron que el bloqueo constituye apenas “el primer paso” de una serie de posibles medidas si la situación no se revierte.

En un comunicado difundido por medios oficiales iraníes, las autoridades militares denunciaron un “flagrante incumplimiento” del memorando firmado con Estados Unidos y cuestionaron las persistentes operaciones israelíes en territorio libanés.

Según el gobierno iraní, las fuerzas israelíes continúan actuando en el sur del Líbano y no se retiraron de las zonas ocupadas, situación que considera incompatible con los términos del entendimiento alcanzado días atrás.

“Este es el primer paso en respuesta al incumplimiento del pacto”, señalaron desde la comandancia militar, al tiempo que advirtieron que podrían adoptarse nuevas medidas si continúan las hostilidades.

El cierre del estrecho se produce apenas una semana después del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán para avanzar en un alto el fuego y normalizar la navegación en la región.

Un paso estratégico para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye una de las principales rutas de transporte de petróleo y gas del planeta. Por ese corredor marítimo circula una porción significativa de las exportaciones energéticas de Medio Oriente.

La decisión iraní genera preocupación internacional por su potencial impacto sobre los mercados energéticos y el comercio global.

Mientras tanto, las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos quedaron suspendidas. Según informó Teherán, las negociaciones permanecerán congeladas hasta que existan garantías sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes.

La nueva escalada ocurre en un contexto de creciente tensión regional, marcado por los enfrentamientos en el Líbano, los cruces diplomáticos entre Washington y Teherán y las críticas de funcionarios estadounidenses a las operaciones militares israelíes en territorio libanés.