Milei participó del acto por el Día de la Bandera junto a Pullaro y la plana mayor del oficialismo

El presidente Javier Milei encabezó este sábado en Rosario el acto central por el Día de la Bandera, acompañado por funcionarios nacionales, autoridades provinciales y dirigentes del oficialismo. Durante su discurso, reivindicó la figura de Manuel Belgrano y sostuvo que fue “el primer intelectual liberal” de la Argentina.

En el tradicional acto realizado frente al Monumento Nacional a la Bandera, Milei afirmó que “la bandera fue, antes que nada, una bandera de libertad” y destacó distintos aspectos del pensamiento económico y político del creador de la enseña nacional.

“La bandera significa la libertad política y la libertad económica”, expresó el mandatario, quien además sostuvo que Belgrano promovía una crítica permanente a los monopolios estatales y que incluso había desarrollado conceptos vinculados a la inflación.

“El sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad”, afirmó el Presidente antes de cerrar su mensaje con un enfático “¡Viva la patria!”.

El acto contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente de Rosario, Pablo Javkin, quienes compartieron escenario con el jefe de Estado.

Durante su intervención, Pullaro agradeció la colaboración del Gobierno nacional en materia de seguridad y destacó las obras ejecutadas por la provincia. “Las obras se hacen bajando los costos, con transparencia y sin corrupción”, sostuvo, al tiempo que reclamó mayor inversión en infraestructura productiva.

La ceremonia reunió además a gran parte del gabinete nacional, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya presencia fue interpretada como una nueva señal de respaldo por parte del Presidente.

También participó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien asistió por tercer año consecutivo al acto realizado en Rosario.

Durante toda su alocución, Milei evitó realizar referencias a la situación política nacional y concentró su mensaje en la figura de Belgrano, el significado histórico de la bandera y la defensa de las ideas de la libertad.