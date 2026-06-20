Buenos Aires: murió una nena de dos años en un choque sobre la Autopista Panamericana

Una niña de dos años murió este sábado por la mañana como consecuencia de un choque ocurrido en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en jurisdicción de General Pacheco, partido de Tigre, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El accidente se produjo minutos antes del cruce con la Ruta 197 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Fox, en el que viajaba la familia de la víctima, y un Renault Captur conducido por un hombre de 49 años.

De acuerdo con las primeras informaciones, el Volkswagen habría sufrido un desperfecto mecánico que obligó a detener la marcha en plena calzada. En esas circunstancias, fue embestido desde atrás por el otro vehículo.

La menor, que viajaba en el asiento trasero, sufrió las consecuencias más graves del impacto y falleció en el lugar. Sus padres, ambos de 27 años, también resultaron heridos. La mujer fue trasladada al Hospital de Pacheco con lesiones de gravedad, mientras que el hombre sufrió heridas leves y permaneció en estado de shock tras ser notificado del fallecimiento de su hija.

Por su parte, el conductor del Renault Captur fue derivado a un centro de salud por precaución.

A raíz del siniestro, el tránsito sobre la autopista permaneció completamente interrumpido durante varias horas y se implementaron desvíos hacia la colectora. La congestión vehicular se extendió por varios kilómetros mientras trabajaban los peritos y los servicios de emergencia.

Las causas del accidente son materia de investigación y se aguardaban los resultados de las pericias para determinar con precisión cómo se produjo la colisión.