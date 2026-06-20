Montiel volvió a sentir molestias y encendió las alarmas en la Selección

La Selección argentina continúa con su preparación para el partido del próximo lunes ante Austria, aunque una de las preocupaciones del cuerpo técnico pasa por la situación física de Gonzalo Montiel, quien volvió a presentar molestias musculares y aparece con pocas chances de estar disponible para la segunda fecha del Grupo J.

El lateral derecho de River había sido titular en el debut ante Argelia, pero debió ser reemplazado en el entretiempo luego de resentirse de una molestia en el cuádriceps de la pierna derecha, una zona en la que recientemente había sufrido un desgarro.

Desde entonces, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni optó por manejar con cautela la recuperación del defensor. Montiel realizó trabajos regenerativos y tareas diferenciadas en el gimnasio, aunque no logró reincorporarse a la par de sus compañeros, lo que alimentó las dudas respecto de su presencia frente al conjunto austríaco.

La situación no deja de generar inquietud, ya que el campeón del mundo en Qatar 2022 llegó al Mundial 2026 tras una recuperación contrarreloj e incluso su convocatoria estuvo en duda hasta los días previos al inicio del certamen.

Ante una eventual ausencia, Nahuel Molina asoma como el principal candidato para ocupar el lateral derecho. El futbolista del Atlético de Madrid fue una pieza importante durante la última Copa del Mundo y suele alternar con Montiel en ese sector.

Otra de las variantes que maneja Scaloni es Giuliano Simeone, quien por sus características y despliegue puede desempeñarse por toda la banda derecha. Además, en las últimas semanas habían aparecido los nombres de Agustín Giay y Nicolás Capaldo como posibles opciones en caso de una baja prolongada.

Más allá de que su presencia ante Austria parece cada vez más complicada, la evolución de Montiel en los próximos días será determinante para conocer si podrá reaparecer en el cierre de la fase de grupos y, eventualmente, en una posible clasificación a los 16avos de final.

Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio, desde las 14 (hora argentina), con la posibilidad de asegurar el primer puesto del Grupo J y sellar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda.