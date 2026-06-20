Incendio en un hotel de República Dominicana: una turista murió y evacuaron a casi 1.700 personas

Un incendio de grandes proporciones afectó al hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en la localidad costera de Bayahíbe, en República Dominicana, y obligó a evacuar a unos 1.690 huéspedes. Las autoridades confirmaron la muerte de una turista italiana de 46 años, mientras continúan las tareas para determinar el origen del siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron con rapidez en sectores del complejo construidos con materiales vegetales, como techos de caña y paja, habituales en algunas áreas del establecimiento. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron grandes columnas de humo y a numerosos turistas abandonando el lugar en medio de la confusión.

En un primer momento se informó sobre una persona trasladada de urgencia, pero horas más tarde el médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Benito Kelly, confirmó el fallecimiento de una mujer italiana de 46 años. Según precisó, la víctima murió por inhalación masiva de humo mientras se encontraba alojada en el hotel.

El operativo de emergencia contó con la participación de 11 unidades de bomberos, personal del Sistema 911 y diversos organismos estatales. También intervinieron ocho unidades sanitarias, efectivos de la Policía Nacional, dos drones y equipos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y del Ministerio de Obras Públicas.

Una vez controlado el incendio, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que las causas del siniestro aún son materia de investigación.

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, indicó el organismo.

Asimismo, el COE señaló que los 1.690 huéspedes evacuados fueron trasladados a hoteles cercanos y a otras instalaciones habilitadas para garantizar su seguridad y bienestar.

Mientras tanto, dos camiones cisterna, tres grúas y dos ambulancias permanecen en la zona como parte del operativo preventivo. Las autoridades no brindaron todavía una estimación oficial sobre los daños materiales ocasionados por el fuego.

Por otra parte, se informó que el complejo vecino Viva Wyndham Dominicus Palace no sufrió afectaciones y continuaba funcionando con normalidad.