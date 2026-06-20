Paraguay resistió con uno menos, ganó un partido clave y definirá la clasificación en la última fecha

Paraguay consiguió una victoria clave en el Mundial 2026. En un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo D, derrotó 1-0 a Turquía en el Levi’s Stadium de San Francisco y llegará con posibilidades de clasificación a la última jornada, en la que se jugará el pase a los dieciseisavos de final frente a Australia. El Grupo ya tiene a Estados Unidos clasificado y como líder.

La selección dirigida por Gustavo Alfaro logró ponerse en ventaja apenas comenzado el encuentro. A los 64 segundos, una combinación entre Andrés Cubas y Julio Enciso derivó en una asistencia para Matías Galarza Fonda, que definió con un remate cruzado para establecer el 1-0.

Con la ventaja, Paraguay se mostró ordenado y sólido en defensa, aunque Turquía tuvo algunas aproximaciones para llegar al empate. La más clara de la primera etapa se produjo a los 34 minutos, cuando un cabezazo involuntario de Junior Alonso terminó impactando en el travesaño y luego en uno de los postes del arco defendido por Orlando Gill.

El desarrollo se complicó para la Albirroja sobre el cierre del primer tiempo. Miguel Almirón fue expulsado tras una acción revisada por el VAR, luego de protagonizar un intercambio con un rival. La sanción dejó al conjunto sudamericano con diez jugadores para afrontar todo el complemento.

Con un hombre menos, Paraguay apostó a resistir la ventaja y cerró espacios ante un seleccionado turco que tuvo la posesión, pero careció de profundidad para generar situaciones claras. Alfaro reforzó la defensa con el correr de los minutos y terminó el encuentro con una línea compuesta por varios defensores.

La oportunidad más importante para Turquía llegó en el tramo final del partido, cuando Orlando Gill respondió con una gran atajada ante un remate de Can Uzun, preservando la ventaja paraguaya.

La victoria dejó a Paraguay con vida en el Grupo D y le permitirá afrontar la tercera fecha con posibilidades concretas de avanzar. El próximo compromiso será frente a Australia, en un duelo que definirá al segundo clasificado de la zona.

Por su parte, Turquía quedó sin opciones de avanzar y se convirtió en la segunda selección eliminada del certamen, luego de perder sus dos primeros encuentros del Mundial.