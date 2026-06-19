Estados Unidos resolvió el partido en el primer tiempo y clasificó a la próxima ronda

Estados Unidos logró un triunfo histórico en Seattle al vencer 2-0 a Australia y asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino incluso podría quedarse con el primer puesto del Grupo si más tarde Paraguay no derrota a Turquía. Para encontrar un arranque con dos victorias consecutivas en una Copa del Mundo hay que remontarse a Uruguay 1930.

El conjunto local construyó la victoria en la primera etapa, donde mostró su mejor versión en el torneo hasta el momento. Con intensidad y presión alta, Estados Unidos dominó el desarrollo del juego y llevó a Australia a equivocarse. El primer gol llegó tras un envío al área que derivó en un tanto en contra de Burgess, que abrió el marcador para el 1-0.

Poco después, el equipo norteamericano amplió la ventaja gracias a Freeman, que ganó en el juego aéreo tras un centro preciso y marcó el 2-0 que terminó de encaminar el encuentro.

En el complemento, Estados Unidos sintió la ausencia de su capitán Christian Pulisic, quien no pudo estar disponible por lesión y siguió el partido desde el banco de suplentes. Con la ventaja a su favor, Pochettino optó por un planteo más conservador, replegó a su equipo y administró la diferencia.

Australia, que no logró generar situaciones claras durante todo el partido, tampoco encontró respuestas en la segunda mitad para inquietar al arquero local. Con el correr de los minutos, el ritmo cayó y el partido se encaminó sin sobresaltos hacia el cierre.

Finalmente, el árbitro alemán Felix Zwayer señaló el final y desató el festejo del público en Seattle. Estados Unidos cerró una actuación sólida, sumó su segunda victoria consecutiva y selló su pase a la próxima ronda del Mundial.