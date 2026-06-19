Guatemala anunció un mecanismo para localizar a los desaparecidos de la guerra civil

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este viernes la creación de un mecanismo humanitario destinado a la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de aquellas cuyo paradero se desconoce por causas vinculadas con la migración.

El anuncio fue realizado en el Palacio Nacional de la Cultura, en una ceremonia de la que participaron familiares de desaparecidos y en la que se exhibieron sillas vacías con los nombres de algunas de las víctimas. Según explicó el mandatario, el nuevo instrumento busca convertirse en una “herramienta para dar respuesta a la pregunta de dónde están”.

La medida se da en el marco de los 30 años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil guatemalteca y forma parte de un plan más amplio de reparación y dignificación de las víctimas.

“Con este instrumento estamos garantizando el derecho a la verdad, la memoria y la reparación integral, para que se cumplan las garantías de no repetición”, afirmó Arévalo, quien además señaló la necesidad de atender tanto las desapariciones ocurridas durante el conflicto como aquellas registradas en contextos actuales.

Por su parte, el comisionado presidencial para la Paz y los Derechos Humanos, Elvyn Díaz, indicó que la iniciativa forma parte del Plan de Resarcimiento y Dignificación impulsado por el Gobierno.

Entre 1960 y 1996, Guatemala vivió un conflicto armado que dejó más de 200.000 muertos y unas 45.000 personas desaparecidas, según datos de las comisiones de la verdad. Sin embargo, durante las últimas tres décadas ningún gobierno había puesto en marcha un mecanismo específico para abordar esta problemática, pese a los reclamos sostenidos de familiares y organizaciones de derechos humanos. Incluso, un proyecto de ley sobre la búsqueda de desaparecidos permanece estancado en el Congreso desde hace diez años.

Paulo Estrada, integrante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, celebró la decisión y aseguró: “Hoy puedo decir que, después de décadas preguntando dónde están nuestros desaparecidos, por fin vemos una luz”.

El dirigente remarcó además la importancia de acceder a archivos militares y a zonas de búsqueda, y advirtió que aún hoy las tareas para localizar desaparecidos pueden generar amenazas y hostigamientos. Hasta el momento, cientos de cuerpos fueron hallados en sitios donde el Ejército instaló campamentos durante la guerra.

En la misma línea, la histórica dirigente de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), Rosalina Tuyuc, sostuvo: “Nos alegra que, aunque sea 30 años después, el Ejecutivo decida crear este mecanismo”.

Para Maco Garavito, de la Liga de Higiene Mental, la iniciativa representa un paso importante para sanar las heridas que dejó el conflicto. En tanto, Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), destacó que esa entidad logró identificar a más de 4.000 personas desaparecidas y exhumar alrededor de 9.000 cuerpos en distintas zonas afectadas por la guerra.