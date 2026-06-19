México venció a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado a dieciseisavos

México derrotó por 1 a 0 a Corea del Sur en Guadalajara y se convirtió en el primer equipo clasificado a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El triunfo también le permitió asegurar el liderazgo del Grupo A con una fecha de anticipación.

El encuentro enfrentó a dos selecciones que habían debutado con victoria, por lo que el resultado era determinante en la lucha por la clasificación, especialmente después del empate entre República Checa y Sudáfrica en el otro partido de la zona.

Durante gran parte del primer tiempo, Corea del Sur tuvo el control del juego y manejó la posesión, aunque sin generar demasiadas situaciones claras frente al arco defendido por México.

Un error que definió el partido

La diferencia llegó apenas comenzado el segundo tiempo, cuando un error del arquero coreano Seung-Gyu Kim dejó la pelota servida para Luis Romo, que aprovechó el regalo y marcó el único gol de la tarde.

A partir de ese momento, el conjunto dirigido por Javier Aguirre intentó administrar la ventaja, mientras que los asiáticos adelantaron sus líneas en busca del empate.

Rangel sostuvo la victoria

En los minutos finales, Corea del Sur estuvo muy cerca de igualar el marcador, pero apareció la figura del arquero Raúl Rangel, que respondió con una espectacular doble atajada ante Cho Gue-Sung para mantener el arco en cero.

Gracias a ese triunfo, México aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y también se garantizó disputar en su país una eventual serie de octavos de final, en caso de continuar avanzando en el torneo.

Por su parte, Corea del Sur deberá jugarse la clasificación en la última fecha de la fase de grupos.