Canadá goleó 6 a 0 a Qatar y quedó como líder del Grupo B

Canadá tuvo una actuación arrolladora y derrotó por 6 a 0 a Qatar en Vancouver, en un resultado que le permitió conseguir su primer triunfo en la historia de los Mundiales y convertirse en el nuevo líder del Grupo B.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch fue ampliamente superior de principio a fin y construyó una goleada que tuvo como gran figura a Jonathan David, autor de tres goles.

Los otros tantos del equipo canadiense fueron convertidos por Cyle Larin, Nathan-Dylan Saliba y Mohamed Al-Mannai, en contra de su propia valla.

Qatar terminó con nueve jugadores

La situación se complicó rápidamente para el equipo conducido por Julen Lopetegui, que sufrió la expulsión de Homam Al-Amin a los 33 minutos del primer tiempo.

Ya en el complemento, Assim Madibo también vio la tarjeta roja tras una dura infracción que provocó una grave lesión de Ismaël Koné, dejando a Qatar con apenas nueve futbolistas en cancha.

La diferencia numérica terminó de facilitar el dominio canadiense, que amplió la ventaja hasta cerrar una de las goleadas más amplias de la fase de grupos.

Se define el primer puesto

Con este resultado, Canadá quedó como líder del Grupo B y afrontará el próximo miércoles un duelo clave ante Suiza, que definirá cuál de los dos seleccionados termina en la primera posición de la zona.

Por su parte, Qatar cerrará su participación en la fase de grupos frente a Bosnia, en un encuentro en el que ambos equipos estarán obligados a ganar para mantener aspiraciones de avanzar como uno de los ocho mejores terceros que accederán a los dieciseisavos de final.