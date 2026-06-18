Cattalini: “Santa Fe exigirá ficha limpia a quienes hagan negocios con el Estado”

La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de Ficha Limpia para Contrataciones Públicas impulsado por la diputada provincial Lionella Cattalini. La iniciativa recibió este jueves aprobación definitiva y establece nuevos mecanismos de control para garantizar que quienes contratan con el Estado cumplan condiciones de integridad compatibles con la administración de recursos públicos.

La norma incorpora restricciones para personas humanas y jurídicas que registren antecedentes por delitos contemplados en la ley y amplía los controles sobre proveedores, contratistas y concesionarios del Estado provincial. Además, extiende estos criterios a las contrataciones de obra pública, uno de los ámbitos donde históricamente se han registrado algunos de los casos de corrupción más resonantes del país.

“Estoy muy contenta porque creo que Santa Fe da un mensaje de transparencia y en contra de la corrupción. Mientras a nivel nacional vuelven a ocupar la agenda pública causas como la de los Cuadernos, que expuso cómo empresarios y funcionarios públicos se enriquecieron a partir de la obra pública, en nuestra provincia estamos fortaleciendo los controles para evitar que quienes estuvieron involucrados en hechos de corrupción puedan hacer negocios con el Estado”, sostuvo Cattalini.

La legisladora destacó que la provincia tiene una larga tradición de políticas de transparencia y control institucional. “Nosotros creemos en la obra pública porque transforma la vida de la gente, genera desarrollo y crea oportunidades. Pero también creemos que debe ejecutarse con reglas claras, controles efectivos y absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos”, afirmó.

La ley establece que, antes de cada adjudicación, deberán verificarse los antecedentes de las personas o empresas oferentes, así como de sus representantes legales, integrantes de órganos de administración y demás personas vinculadas a las contrataciones. También habilita mecanismos de intercambio de información con otras jurisdicciones para fortalecer los procesos de control y fiscalización.

Cattalini valoró además el amplio consenso alcanzado durante el tratamiento legislativo. “Que esta ley haya sido aprobada por unanimidad demuestra que hay temas que deben trascender las diferencias partidarias. La transparencia y la lucha contra la corrupción tienen que ser políticas de Estado”, señaló.

Finalmente, la diputada remarcó que la nueva normativa representa un paso más en el fortalecimiento institucional de la provincia. “Santa Fe vuelve a dar una señal clara. Quienes quieran hacer negocios con el Estado deberán cumplir estándares acordes a la responsabilidad que implica administrar recursos que son de todos los santafesinos. Es una herramienta concreta para cuidar esos recursos y fortalecer la confianza ciudadana”, concluyó.