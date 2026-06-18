Deportes — 18.06.2026 —
Con una gran actuación en el segundo tiempo, Suiza venció a Bosnia y lidera su grupo
El conjunto dirigido por Murat Yakin se impuso por 3 a 1 en Los Ángeles, sumó su primera victoria en el Mundial y quedó muy cerca de asegurar su lugar en la próxima ronda.
Suiza dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo al vencer este jueves por 3 a 1 a Bosnia en Los Ángeles. Con este resultado, el equipo europeo alcanzó cuatro puntos y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia del torneo.
Luego de un primer tiempo equilibrado, el conjunto dirigido por Murat Yakin resolvió el encuentro en el complemento gracias a los goles de Johan Manzambi, por partida doble, Rubin Vargas y Granit Xhaka, quien convirtió de penal.
Bosnia logró descontar a través de Ermin Mahmic, pero nunca consiguió comprometer seriamente el triunfo suizo. Además, el equipo liderado por Edin Dzeko sufrió la expulsión de Tarik Muharemovic a los 80 minutos, complicando aún más sus posibilidades de reacción.
Suiza, líder del Grupo B
Con esta victoria, Suiza llegó a cuatro puntos y quedó como líder provisional del Grupo B, a la espera del resultado del encuentro entre Canadá y Qatar.
El seleccionado helvético sumó así su primer triunfo en la competencia y quedó muy bien posicionado para avanzar a la próxima ronda.
Bosnia, en una situación complicada
Para Bosnia, en cambio, la derrota significó un nuevo golpe en sus aspiraciones mundialistas. Con apenas una unidad, el equipo balcánico quedó obligado a sumar en sus próximos compromisos y depender de otros resultados para mantener opciones de clasificación.
Además de los dos primeros de cada grupo, el reglamento del torneo contempla el acceso a los dieciseisavos de final de los ocho mejores terceros, una posibilidad que mantiene abiertas las esperanzas bosnias, aunque con un margen de error cada vez menor.