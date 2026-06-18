Con una gran actuación en el segundo tiempo, Suiza venció a Bosnia y lidera su grupo

Suiza dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo al vencer este jueves por 3 a 1 a Bosnia en Los Ángeles. Con este resultado, el equipo europeo alcanzó cuatro puntos y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Luego de un primer tiempo equilibrado, el conjunto dirigido por Murat Yakin resolvió el encuentro en el complemento gracias a los goles de Johan Manzambi, por partida doble, Rubin Vargas y Granit Xhaka, quien convirtió de penal.

Bosnia logró descontar a través de Ermin Mahmic, pero nunca consiguió comprometer seriamente el triunfo suizo. Además, el equipo liderado por Edin Dzeko sufrió la expulsión de Tarik Muharemovic a los 80 minutos, complicando aún más sus posibilidades de reacción.

Suiza, líder del Grupo B

Con esta victoria, Suiza llegó a cuatro puntos y quedó como líder provisional del Grupo B, a la espera del resultado del encuentro entre Canadá y Qatar.

El seleccionado helvético sumó así su primer triunfo en la competencia y quedó muy bien posicionado para avanzar a la próxima ronda.

Bosnia, en una situación complicada

Para Bosnia, en cambio, la derrota significó un nuevo golpe en sus aspiraciones mundialistas. Con apenas una unidad, el equipo balcánico quedó obligado a sumar en sus próximos compromisos y depender de otros resultados para mantener opciones de clasificación.

Además de los dos primeros de cada grupo, el reglamento del torneo contempla el acceso a los dieciseisavos de final de los ocho mejores terceros, una posibilidad que mantiene abiertas las esperanzas bosnias, aunque con un margen de error cada vez menor.