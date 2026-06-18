Villarruel confirmó su presencia en Rosario, en medio de las tensiones con Milei

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverán a mostrarse públicamente este sábado en Rosario durante el acto oficial por el Día de la Bandera. Allí también estará presente la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su viaje a Santa Fe pese a las tensiones que mantiene con el oficialismo y a las críticas que lanzó contra Adorni por las explicaciones brindadas sobre su situación patrimonial.

La vicepresidenta anunció su presencia en Rosario a través de la red social X, donde destacó su vínculo con la ciudad. “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, escribió.

Días atrás, Villarruel se había sumado al reclamo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que Adorni aclare su crecimiento patrimonial y sus movimientos financieros. “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, había afirmado. En las últimas horas, además, volvió a marcar diferencias con el oficialismo al advertir: “Tengo más verdades para decir, no sé si están preparados para escucharlas”.

Mientras tanto, el Senado postergó para la próxima semana una sesión en la que podría avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete. La Cámara Alta le otorgó unos días más al funcionario para definir su futuro político antes de la sesión prevista para el jueves próximo. De mantenerse el cronograma, Adorni deberá concurrir al recinto el 2 de julio.

En paralelo, el jefe de Gabinete redujo al mínimo su actividad pública. Esta semana no encabezó reuniones de gabinete ni convocó a la mesa política del Gobierno. Tampoco participó de encuentros con gobernadores, en un contexto marcado por las investigaciones judiciales en su contra y el deterioro de su imagen pública.

La presencia de Adorni en Rosario también generó cuestionamientos desde el PRO santafesino. La concejal rosarina Anita Martínez envió una carta abierta a Milei solicitándole que el funcionario no integre la comitiva presidencial. “Sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente empañen un ritual tan valioso y noble como la jura de la bandera”, sostuvo.

El acto central comenzará a las 10 en el Monumento Nacional a la Bandera y contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Pablo Javkin. Tras el izamiento de la enseña nacional y la interpretación de “Aurora” y el Himno Nacional, está previsto que hablen Javkin, Pullaro y, finalmente, Javier Milei. Por el momento no se confirmó si Villarruel tendrá participación en el escenario.