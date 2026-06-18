Sigue el paro en las universidades: “El conflicto no se ha resuelto”

Por Santotomealdía



Aunque la semana pasada varios medios nacionales informaron sobre un acuerdo entre el Gobierno nacional y las universidades por el financiamiento del sistema universitario, el conflicto sigue vigente y los problemas de fondo continúan sin resolverse.

Oscar Vallejos, secretario general de ADUL (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral), explicó que el paro de esta semana demuestra que la discusión por los salarios y el financiamiento universitario está lejos de haber concluido. “El conflicto no se ha resuelto”, afirmó el dirigente sindical durante una entrevista con Nova al Día.

Según explicó el dirigente gremial, la propuesta presentada por el Gobierno contempla aspectos salariales, partidas para el funcionamiento de las universidades, fondos para hospitales universitarios y becas estudiantiles, pero no alcanza los niveles de recomposición que reclama el sector.

Vallejos recordó que la docencia universitaria viene denunciando desde el inicio de la gestión nacional un proceso de deterioro del sistema universitario. Según planteó, el problema no se limita a los salarios sino que también afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. “El Gobierno pasó de una situación en la que las universidades tenían dificultades para pagar servicios básicos a otra en la que se sostienen cuestiones mínimas, pero siguen faltando recursos para laboratorios, equipamiento, investigación y formación académica”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el impacto de los recortes puede no ser visible para gran parte de la sociedad, pero termina afectando directamente la calidad educativa. Como ejemplo, mencionó las dificultades para sostener prácticas de laboratorio y actividades esenciales para la formación profesional. “Hoy podemos pagar la luz, pero quizás no tenemos los reactivos que necesita un laboratorio para enseñar. Un estudiante de Bioquímica puede aprender muchas cosas en los libros, pero gran parte de su formación se construye en las prácticas, y eso requiere insumos, equipamiento y recursos”, explicó.

Según sostuvo, la situación también afecta proyectos de investigación, carreras vinculadas a nuevas tecnologías y otras actividades que requieren inversiones permanentes para mantener estándares de calidad académica.

El debate por los salarios

Uno de los puntos centrales de la discusión sigue siendo la cuestión salarial. Vallejos explicó que la propuesta del Gobierno contempla un incremento del 21,33% sobre los salarios de junio, muy superior a la oferta previa que rondaba el 12%.

Sin embargo, sostuvo que la recomposición continúa lejos del porcentaje que reclaman los docentes universitarios, quienes consideran que para recuperar el poder adquisitivo perdido debería aplicarse lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. “Lo que correspondía era alrededor de un 50% y se obtuvo un 21,33%”, señaló.

El dirigente destacó que la mejora conseguida es resultado de las medidas de fuerza, las movilizaciones y el reclamo sostenido durante meses. “Le torcimos la mano al Gobierno”, afirmó, aunque aclaró que eso no significa que la disputa haya terminado.

Además, explicó que el incremento salarial ya fue formalizado por el Ejecutivo y comenzará a percibirse en los próximos haberes, por lo que ahora serán los propios docentes quienes evalúen el impacto real de la medida en sus economías familiares.

Salarios bajos y pluriempleo

Vallejos sostuvo que una de las principales dificultades del sistema universitario es que gran parte de los docentes tiene cargos simples o de pocas horas, lo que deriva en salarios bajos incluso después de los aumentos.

Según explicó, muchos trabajadores universitarios se ven obligados a sumar otras actividades laborales para complementar ingresos. “Tenemos docentes haciendo varios trabajos al mismo tiempo, manejando vehículos de plataformas y acumulando deudas para poder sostenerse”, indicó.

También señaló que, aun con las mejoras anunciadas, muchos salarios continúan en niveles que consideran insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Un conflicto que continúa

El secretario general de ADUL reconoció que el momento elegido para realizar medidas de fuerza presenta complejidades adicionales, ya que coincide con el cierre del cuatrimestre, los parciales y las instancias de promoción de materias.

Aun así, sostuvo que existe consenso en la necesidad de mantener visible el reclamo. “El paro está para dar una señal de que el conflicto existe y de que no se ha resuelto”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el objetivo de fondo sigue siendo el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario y la recuperación de los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas. “Necesitamos que se aplique la ley y que la universidad pueda seguir siendo una institución de prestigio, capaz de producir conocimiento al nivel de las mejores universidades del mundo”, concluyó.