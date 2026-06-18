Tagliafico acelera su recuperación y crecen las chances de que juegue ante Austria

Nicolás Tagliafico continúa con una evolución favorable de la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y crecen las posibilidades de que pueda reaparecer frente a Austria, en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El lateral izquierdo se perdió el debut de la selección argentina ante Argelia, partido en el que el equipo de Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 con un triplete de Lionel Messi. En su lugar, el entrenador apostó por Facundo Medina para cubrir el sector izquierdo de la defensa.

Desde la concentración albiceleste mantienen el optimismo respecto de la recuperación del futbolista del Olympique de Lyon, aunque su presencia frente al conjunto austríaco dependerá de la respuesta que tenga en los próximos entrenamientos.

El cuerpo técnico no tiene previsto apurar los tiempos y la intención es evitar riesgos innecesarios, sobre todo después del buen inicio en la Copa del Mundo y con la posibilidad de administrar cargas en esta primera fase.

Tagliafico será evaluado día a día y, en caso de responder satisfactoriamente, podría volver a integrar la convocatoria para el compromiso ante Austria, previsto para el próximo lunes.

La recuperación del defensor representa una noticia importante para Scaloni, ya que se trata de uno de los jugadores con mayor experiencia dentro del plantel y una pieza habitual en el funcionamiento defensivo del seleccionado.

De todos modos, si el ex Independiente no llegara en plenitud, el entrenador cuenta con alternativas para reemplazarlo. Facundo Medina aparece como la principal variante tras haber sido titular en el estreno mundialista.

Mientras Argentina prepara su segunda presentación en el certamen con la mira puesta en asegurar la clasificación a los octavos de final, la evolución de Tagliafico es uno de los temas que sigue de cerca el cuerpo técnico argentino.