Ghana rescató un triunfo agónico ante Panamá y arrancó con una sonrisa en el Mundial

Ghana consiguió una agónica victoria por 1-0 sobre Panamá en Toronto y arrancó con tres puntos su participación en el Mundial 2026. Cuando el empate parecía sellado, Caleb Yirenkyi apareció en el quinto minuto de descuento para darle el triunfo al conjunto africano en el cierre del encuentro correspondiente al Grupo L.

El partido, disputado bajo una intensa lluvia, ofreció pocas situaciones de peligro y escasas intervenciones de los arqueros. Tanto ghaneses como panameños mostraron dificultades para generar juego en ataque y durante gran parte del encuentro el empate sin goles pareció inevitable.

Sin embargo, en tiempo agregado, Ghana encontró el premio. Tras recuperar la pelota en su propio campo, Yirenkyi acompañó la jugada ofensiva y definió dentro del área luego de una asistencia de Brandon Thomas-Asante, que había ingresado desde el banco y resultó clave para destrabar el partido.

Panamá tuvo una última oportunidad en una acción desesperada en la que incluso el arquero Orlando Mosquera fue al área rival para buscar un centro. Pero el conjunto centroamericano no logró igualar y terminó consumando una derrota que lo deja obligado a recuperarse en la próxima fecha.

Con este resultado, Ghana comenzó con una victoria su camino en el Grupo L, donde horas antes Inglaterra había derrotado 4-2 a Croacia. El equipo dirigido por el portugués Carlos Queiroz, que afronta su quinta Copa del Mundo como entrenador, sumó tres puntos valiosos de cara a la lucha por la clasificación.

En la segunda jornada, Ghana enfrentará a Inglaterra en Boston, mientras que Panamá se medirá con Croacia nuevamente en Toronto, en un duelo en el que ambos estarán necesitados de sumar para mantenerse con chances de avanzar a la siguiente fase.