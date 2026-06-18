Colombia venció a Uzbekistán y arrancó el Mundial con una sólida actuación

Colombia comenzó con una victoria su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo K. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se apoyó en una gran actuación de Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, para sumar sus primeros tres puntos y quedar como líder de la zona tras el empate entre Portugal y República Democrática del Congo.

El conjunto cafetero, que regresó a una Copa del Mundo luego de ocho años, encontró resistencia en un rival que apostó por un esquema defensivo y logró mantener el cero durante gran parte de la primera etapa. Sin embargo, a los 40 minutos, Luis Díaz habilitó con un preciso pase a Daniel Muñoz, quien definió por encima del arquero Utkir Yusupov para abrir el marcador.

En el inicio del complemento, Uzbekistán sorprendió con el empate gracias a Abbosbek Fayzullaev, que aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-1 y devolverle la incertidumbre al encuentro.

Pero la igualdad duró poco. A los 20 minutos de la segunda mitad, Colombia recuperó la pelota en campo rival y, tras una buena combinación ofensiva, Luis Díaz sacó un remate cruzado que contó con la complicidad del arquero uzbeko y se convirtió en el 2-1. Fue el primer gol del delantero del Bayern Múnich en una Copa del Mundo.

Ya sobre el final, Jaminton Campaz apareció de cabeza para sellar el 3-1 definitivo y asegurar un triunfo clave para el seleccionado colombiano, que comenzó con el pie derecho y quedó bien posicionado de cara a la clasificación.

Con este resultado, Colombia lidera el Grupo K con tres puntos, mientras que Portugal y República Democrática del Congo suman una unidad cada uno. Uzbekistán, por su parte, quedó sin puntos y obligado a recuperarse en la próxima fecha.