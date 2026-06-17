El oficialismo ganó tiempo en el Senado, aunque Adorni deberá enfrentar una interpelación

El Senado de la Nación postergó una semana la sesión en la que debía debatirse un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista dejó encaminada su comparecencia ante la Cámara alta para el próximo 2 de julio.

La decisión le otorgó algo de oxígeno político al funcionario, ya que evitó una discusión inmediata en el recinto. Sin embargo, el entendimiento alcanzado establece que el 25 de junio el Senado votará la convocatoria formal para que Adorni responda preguntas de los legisladores, en una instancia que podría derivar incluso en una moción de censura si sus explicaciones no conforman a la oposición.

La negociación fue encabezada por la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista, quien logró reunir el respaldo de bancadas dialoguistas para aplazar la sesión prevista para esta semana. A cambio, aceptó que el pedido de interpelación sea tratado en la próxima sesión.

Según trascendió tras la reunión de Labor Parlamentaria, la intención es que Adorni comparezca ante el Senado antes de presentar el informe de gestión que tenía previsto brindar ese mismo día. El eje de los cuestionamientos opositores está vinculado al crecimiento patrimonial del funcionario y a información que, según sostienen algunos sectores políticos, deberá explicar ante los legisladores.

Desde el kirchnerismo insistieron en que, una vez realizada la interpelación, buscarán avanzar con una eventual moción de censura. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, sostuvo que su espacio mantiene esa intención y remarcó que el funcionario deberá responder sobre distintos aspectos de su situación patrimonial.

La Constitución Nacional establece que para aprobar una moción de censura contra un jefe de Gabinete se requiere el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. En el caso del Senado, eso implica reunir al menos 37 votos.

De esta manera, el oficialismo logró evitar una discusión inmediata, pero el conflicto político quedó apenas postergado. Todo indica que el próximo 25 de junio el Senado avanzará con la convocatoria formal y que el 2 de julio Adorni enfrentará una de las instancias más delicadas desde que asumió como jefe de Gabinete.