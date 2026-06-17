Inglaterra derrotó a Croacia y presentó credenciales de candiato en el Mundial

Inglaterra debutó con una victoria en el Mundial 2026 al imponerse por 4-2 sobre Croacia en el Dallas Stadium, en un partido cambiante y con varias situaciones de gol. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel sumó sus primeros tres puntos en el Grupo L con una destacada actuación de Harry Kane, autor de dos tantos, mientras que Jude Bellingham y Marcus Rashford completaron la cuenta.

El encuentro comenzó con una Croacia intensa, pero Inglaterra golpeó primero. A los 11 minutos, Kane abrió el marcador de penal luego de que el VAR obligara a repetir la ejecución por adelantamiento del arquero Dominik Livakovic, que había contenido el primer remate.

La selección croata reaccionó y alcanzó el empate a los 35 minutos por intermedio de Martin Baturina, tras una buena combinación iniciada por Luka Modric. Sin embargo, antes del descanso, los ingleses recuperaron la ventaja con un cabezazo de Marcus Rashford a la salida de un córner ejecutado por Declan Rice.

Cuando parecía que Inglaterra se iba al entretiempo arriba, Croacia volvió a responder. Ya en tiempo agregado, Petar Musa aprovechó una asistencia de Ivan Perisic y estableció el 2-2 con el que concluyó una primera mitad cargada de emociones.

Pero apenas iniciado el complemento, Inglaterra volvió a inclinar la balanza. A los 46 minutos, Jude Bellingham culminó un rápido contraataque y puso el 3-2 para los europeos. A partir de allí, el equipo de Tuchel tomó el control del partido y generó varias oportunidades para ampliar la diferencia, aunque se encontró con una gran actuación de Livakovic.

La sentencia llegó sobre el cierre, cuando Harry Kane marcó su segundo gol de la tarde y selló el definitivo 4-2 para una Inglaterra que arrancó el certamen con una victoria convincente y ratificó sus aspiraciones de pelear por el título.

Con este resultado, los ingleses comenzaron con el pie derecho su camino en el Grupo L, mientras que Croacia quedó obligada a recuperarse en la próxima fecha para no comprometer sus chances de clasificación.