AMSAFE presiona por una nueva paritaria y apunta a una recomposición salarial del 35%

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) volvió a reclamar al Gobierno provincial la reapertura urgente de la paritaria docente para discutir salarios, condiciones laborales y la situación previsional. A través de un comunicado, el gremio sostuvo que los trabajadores de la educación continúan sin obtener respuestas frente a la pérdida del poder adquisitivo y cuestionó las políticas implementadas por la administración provincial.

En ese marco, desde AMSAFE exigieron la convocatoria inmediata a una nueva mesa de negociación y reclamaron una cláusula gatillo, un 35% de aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo, que ningún docente quede por debajo de la línea de pobreza y que los incrementos se paguen de manera simultánea a activos y jubilados.

El secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, sostuvo que "los trabajadores y las trabajadoras de la educación seguimos exigiendo respuestas" y afirmó que "frente a la pérdida del poder adquisitivo, el ajuste sobre nuestros derechos y una realidad que se intenta negar, volvemos a plantear con claridad cada uno de nuestros reclamos". Además, remarcó que "el gobierno debe dejar de mentir y escuchar a las maestras, maestros y profesores, que somos quienes conocemos la realidad de las escuelas".

La organización sindical también planteó una serie de demandas vinculadas a las condiciones laborales. Entre ellas, pidió el llamado a concursos y traslados de acuerdo con la normativa vigente y la implementación de políticas de salud laboral centradas en la prevención y el cuidado, y no en el castigo.

Por otra parte, AMSAFE reiteró sus cuestionamientos a medidas impulsadas por la provincia y reclamó la suspensión del aporte solidario, la derogación del presentismo y la eliminación de la reforma jubilatoria, al considerar que esas disposiciones representan un castigo para la docencia.

"Basta de ajuste, basta de mentiras. Reapertura de paritarias ya", fue una de las consignas difundidas por el sindicato, que insistió en que los salarios docentes "siguen perdiendo frente a la inflación" y reclamó una respuesta por parte del Gobierno santafesino.