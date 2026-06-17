Austria sufrió más de la cuenta, pero debutó con una victoria ante Jordania

Austria comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3-1 a Jordania en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo J, el mismo que integra la Selección argentina. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick sumó sus primeros tres puntos, aunque dejó algunas dudas en su funcionamiento, mientras que los jordanos mostraron una imagen competitiva pese a la derrota.

El seleccionado europeo abrió la cuenta a los 20 minutos de la primera etapa gracias a un potente remate de Romano Schmid, que encontró espacio fuera del área y colocó la pelota junto al palo para establecer el 1-0.

Sin embargo, Jordania reaccionó en el complemento y llegó a la igualdad a los cuatro minutos por intermedio de Ali Olwan, quien avanzó por la izquierda y sacó un preciso disparo que venció al arquero Alexander Schlager para poner el 1-1 parcial.

Con el marcador igualado, Rangnick recurrió a la experiencia de Marko Arnautovic, que ingresó desde el banco y terminó siendo decisivo. Aunque un primer gol suyo fue anulado por intervención del VAR, Austria recuperó la ventaja a los 22 minutos del segundo tiempo en una jugada de pelota parada en la que un desvío en el defensor Yazan Al-Arab terminó descolocando al arquero Yazeed Abulaila.

Con Jordania obligado a adelantarse, los austríacos encontraron espacios y sentenciaron el encuentro en tiempo de descuento. Arnautovic se encargó de ejecutar un penal y estableció el 3-1 definitivo, sellando así el estreno triunfal de los europeos.

Más allá del resultado, Austria no exhibió un dominio absoluto y por momentos sufrió ante un rival que disputó su primer Mundial y que mostró capacidad para competir. Jordania, pese a la derrota, dejó una imagen positiva y complicó durante varios pasajes a uno de los equipos llamados a pelear por la clasificación.

Con este resultado, Austria se acomodó en la parte alta del Grupo J, una zona que también tiene a la Argentina y que promete una lucha intensa por los boletos a la siguiente fase del certamen.