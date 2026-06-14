Detuvieron a un joven acusado de intentar robarle a un menor

Por Santotomealdía



Personal del Comando Radioeléctrico aprehendió este sábado a un joven de 23 años luego de un intento de robo ocurrido en la zona oeste de nuestra ciudad.

El procedimiento se inició tras un aviso recibido por la Central de Emergencias 911, que comisionó a los efectivos policiales a la intersección de San Martín y 3 de Febrero, en jurisdicción de Vecinal San Martín.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a un hombre de 25 años, quien relató que su hijo menor de edad se dirigía hacia su domicilio cuando fue abordado por un joven que circulaba en bicicleta.

Según indicó, el sospechoso intentó sustraerle una bolsa con prendas de vestir, aunque finalmente no logró concretar el robo y escapó de la zona.

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos realizaron un patrullaje preventivo por las inmediaciones y lograron localizar al presunto autor del hecho.

El joven de 23 años fue trasladado posteriormente a la Subcomisaría 15ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la autoridad judicial competente.