“El presidente Trump perdió esta guerra”: la contundente definición de The New York Times

Por Santotomealdía



El prestigioso diario estadounidense The New York Times publicó este martes un contundente artículo editorial sobre el reciente acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, en el que sostiene que “el presidente Trump perdió esta guerra” y afirma que el conflicto terminó con un resultado muy diferente al que había prometido la Casa Blanca al inicio de las hostilidades.

En el texto, firmado por el Comité Editorial del periódico, se afirma que el mandatario republicano “cometió un terrible error al iniciar esta guerra”, que la condujo de manera “imprudente” y que Estados Unidos sale del conflicto “debilitado militar, diplomática y económicamente”.

Según el análisis del diario, el acuerdo preliminar que puso fin a cuatro meses de enfrentamientos no refleja los objetivos que Trump había planteado públicamente. “Los detalles del acuerdo no están claros, pero el marco que se ha anunciado sugiere que Trump ha conseguido pocas de las condiciones que insistía en que obtendría. Es una humillante degradación para él y para el país que dirige”, sostiene el editorial.

The New York Times recuerda que durante la guerra el presidente estadounidense prometió una “victoria total y completa”, exigió una “rendición incondicional” de Irán y aseguró que el país persa no podría continuar enriqueciendo uranio. Sin embargo, el diario señala que el régimen iraní permanece en el poder y que el acuerdo que ahora se negocia podría terminar siendo similar al pacto nuclear alcanzado en 2015 durante la presidencia de Barack Obama, un entendimiento que Trump había calificado en su momento como “el peor acuerdo de la historia”.

El periódico también sostiene que uno de los pocos resultados concretos obtenidos por Washington fue la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial que había sido cerrada por Irán durante el conflicto. No obstante, considera que esa situación simplemente implica un regreso al escenario previo a la guerra y advierte que Teherán comprobó el enorme poder económico que posee al controlar ese paso marítimo.

En uno de los párrafos más duros del editorial, el Comité Editorial afirma que “Irán sale como el ganador estratégico de esta guerra de cuatro meses”. Si bien reconoce que el país sufrió importantes pérdidas militares y políticas, sostiene que logró sobrevivir a los ataques de Estados Unidos e Israel, mantener en pie a su régimen y conservar margen para continuar desarrollando sus ambiciones nucleares.

Por el contrario, el diario considera que la imagen internacional de Estados Unidos quedó dañada. “El ejército estadounidense se ha mostrado incapaz de imponerse ante un adversario mucho más pequeño”, señala el texto, que además advierte sobre el impacto que este resultado podría tener sobre la capacidad de disuasión norteamericana frente a otros adversarios.

El editorial también cuestiona la forma en que Trump condujo el conflicto. Entre otras críticas, sostiene que ignoró advertencias de asesores, desoyó a aliados internacionales que se oponían a la guerra y avanzó sin solicitar autorización al Congreso estadounidense.

“Por sus pecados, ahora ha aceptado un acuerdo de paz que todo el mundo entiende que es una derrota para él. También es un revés para Estados Unidos”, concluye el artículo publicado este martes por uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo.

Las afirmaciones del periódico se conocen en momentos en que comienzan a analizarse las consecuencias políticas, militares y económicas del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, un entendimiento que puso fin a cuatro meses de guerra y que ya genera interpretaciones contrapuestas dentro y fuera de Estados Unidos.