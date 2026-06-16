Tim Payne continuará su carrera en Paraguay: será nuevo refuerzo de Olimpia

El Club Olimpia de Paraguay concretó uno de los movimientos más llamativos del mercado de pases sudamericano al acordar la incorporación del defensor neozelandés Tim Payne, quien se convirtió en una de las figuras más comentadas del Mundial 2026 por su desempeño y la repercusión que generó en las redes sociales.

Según trascendió, la operación ya se encuentra cerrada y existe acuerdo tanto con el futbolista como con Wellington Phoenix, club australiano que poseía sus derechos deportivos. De esta manera, solo resta la oficialización por parte de la institución paraguaya.

A sus 32 años, Payne atraviesa el momento de mayor exposición internacional de su carrera. Su participación con la selección de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá lo colocó en el centro de la escena deportiva y mediática, convirtiéndolo en uno de los nombres más comentados del certamen.

Más allá del fenómeno viral que despertó entre los aficionados, el lateral derecho cuenta con una extensa trayectoria profesional. Formado futbolísticamente en su país, desarrolló gran parte de su carrera en Wellington Phoenix, donde se consolidó como una de las piezas importantes del equipo y mantuvo una presencia constante en las convocatorias de la selección neozelandesa.

Quienes siguen de cerca su carrera destacan su intensidad defensiva, la capacidad física para recorrer toda la banda derecha y su frecuente participación en tareas ofensivas, características que le permitieron transformarse en un jugador habitual dentro de los denominados All Whites.

Con esta incorporación, Olimpia suma experiencia internacional a su plantel y amplía las alternativas para afrontar tanto las competencias locales como los torneos continentales. Al mismo tiempo, la llegada de Payne también representa una apuesta con impacto mediático, teniendo en cuenta la notoriedad que alcanzó el futbolista durante las últimas semanas.

La expectativa ahora está centrada en el anuncio oficial por parte de la dirigencia del club paraguayo y en la presentación formal del jugador, una vez que finalicen los últimos trámites administrativos de la transferencia.