Lula da Silva anunció que el Mercosur prepara negociaciones con Japón para firmar un tratado de libre comercio

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que el Mercosur y Japón podrían dar este mes un paso clave hacia un acuerdo comercial, al anticipar el posible inicio formal de negociaciones entre ambas partes.

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) que se desarrolla en Francia.

“Estoy muy feliz con esta perspectiva de un acuerdo entre Japón y el Mercosur. Estamos esperándolo con mucha intensidad”, expresó Lula. Además, manifestó su expectativa de que la próxima cumbre del bloque regional, prevista para el 30 de junio en Asunción, permita avanzar con anuncios concretos.

El interés por una negociación formal comenzó a tomar fuerza en mayo, cuando el Gobierno japonés manifestó públicamente su intención de avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica, una herramienta similar a un tratado de libre comercio.

Según trascendió, Japón busca centrar las conversaciones en la reducción de aranceles para el sector automotriz y en el fortalecimiento de la cooperación con los países del Mercosur en áreas estratégicas como la energía y la minería.

La iniciativa representa una de las principales apuestas comerciales de la administración de Takaichi, quien asumió el liderazgo del Gobierno japonés en octubre del año pasado con el objetivo de impulsar medidas orientadas a reactivar la economía del país asiático.

Actualmente, el Mercosur se encuentra entre los principales bloques económicos con los que Japón todavía no posee un acuerdo comercial de gran alcance.

El acercamiento entre ambas partes ya había dado señales concretas en diciembre pasado, cuando se firmó un Marco de Asociación Estratégica destinado a ampliar la cooperación en comercio, inversiones, transición energética y seguridad económica.

De concretarse el inicio de las negociaciones, el Mercosur sumaría un nuevo frente de apertura comercial en un contexto en el que el bloque busca ampliar mercados y fortalecer sus vínculos con economías de peso a nivel global.