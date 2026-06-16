Allanamientos por los hechos de inseguridad en El Paso: investigan fallas en el sistema de seguridad

Por Santotomealdía



La Policía de Investigaciones (PDI) lleva adelante este martes una serie de siete allanamientos vinculados a la investigación por los recientes hechos de inseguridad registrados en el country El Paso de nuestra ciudad. Los procedimientos se desarrollan en distintos puntos de Santa Fe y el área metropolitana y, al momento de las declaraciones oficiales, aún continuaban en curso.

El director provincial de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, indicó que las medidas fueron ordenadas en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Manuel Cecchini y destacó el trabajo realizado durante las últimas semanas para avanzar sobre distintas hipótesis. “Hubo una investigación muy prolija, minuciosa y detallada que dio como resultado hoy la realización de siete allanamientos”, señaló el funcionario.

Según explicó en una entrevista con radio Aire de Santa Fe, una de las medidas se desarrolla sobre dependencias vinculadas al sistema de seguridad privada del country. En ese sentido, confirmó que los investigadores analizan distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del circuito de vigilancia y las posibles vulnerabilidades que pudieron haber sido aprovechadas para concretar los delitos.

“Cada vez que se comete un robo en un lugar tan vigilado privadamente como son los barrios cerrados, las hipótesis de trabajo apuntan a analizar el contexto de seguridad, los puntos ciegos de las cámaras, los focos que fallaron, las luces que no están o los tejidos que se rompen”, sostuvo.

Galfrascoli remarcó que la principal línea investigativa busca determinar cómo fue vulnerado el perímetro de seguridad y de qué manera los autores lograron ingresar al predio. Según indicó, los allanamientos realizados este martes están directamente relacionados con esa hipótesis.

Los hechos investigados corresponden a robos calificados ocurridos en dos viviendas del country, episodios que incluyeron la privación ilegítima de la libertad de integrantes de dos familias, según recordó el funcionario.

Respecto de los resultados de los procedimientos, Galfrascoli no descartó que puedan producirse detenciones. “Estamos trabajando en líneas muy firmes de investigación que pueden arrojar privaciones de libertad y detenciones”, afirmó, aunque aclaró que cualquier definición dependerá de las evidencias que se obtengan durante los allanamientos.

Además, explicó que el análisis posterior de los elementos secuestrados podría ampliar las líneas de investigación actualmente abiertas.

Consultado sobre una posible vinculación con otros robos ocurridos recientemente en barrios privados, el director provincial de Investigaciones sostuvo que, por el momento, no existen elementos que permitan establecer una conexión directa. “Hoy, con lo que tenemos, no tenemos la posibilidad de vincular ese hecho puntual en El Paso con otros hechos de robo contra la propiedad ocurridos en otros lugares de la ciudad”, aseguró.

Los procedimientos continuaban en desarrollo y se espera que durante las próximas horas las autoridades judiciales y policiales brinden información sobre los resultados obtenidos.