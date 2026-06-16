Nace en Israel un partido que promueve la convivencia entre judíos y palestinos

Un grupo de activistas israelíes por la paz anunció la creación de un nuevo partido político que buscará participar en las elecciones parlamentarias previstas para octubre. La fuerza, denominada “A Place For Us All” (“Un lugar para todos nosotros”), se presenta como una alternativa política opuesta a la ocupación de los territorios palestinos y promotora de la convivencia entre judíos y palestinos dentro de Israel.

El lanzamiento se produce en un contexto marcado por las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente y por el debate interno sobre el futuro de las relaciones entre israelíes y palestinos. Según sus impulsores, el nuevo espacio buscará impulsar “la colaboración, la igualdad, la paz y una democracia compartida”.

Entre los principales referentes de la nueva formación se encuentran Alon-Lee Green y Rula Daood, cofundadores del movimiento pacifista Standing Together, quienes encabezarán la lista de candidatos para la próxima elección de la Knéset, el Parlamento israelí.

La presentación oficial del partido se realizó en la ciudad de Nazaret, de mayoría palestina, en el norte del país. De acuerdo con sus voceros, la agrupación está integrada por activistas por la paz, dirigentes sociales y referentes comunitarios que buscan trasladar al ámbito político las consignas que durante años impulsaron desde organizaciones civiles.

Si bien los dirigentes reconocen afinidades ideológicas con Standing Together, aclararon que el nuevo partido funcionará de manera independiente. No obstante, comparte varios de sus principios y cuenta entre sus integrantes con otros exdirigentes del movimiento, como Itamar Avneri, Sally Abed, Yonatan Zeigen y Ghadir Hani.

Standing Together surgió en 2015 como un movimiento integrado por ciudadanos judíos y palestinos de Israel. Desde entonces se ha definido como una organización progresista que promueve la paz, la igualdad y la justicia social, además de manifestarse en contra de la ocupación de los territorios palestinos.

Con la creación de “A Place For Us All”, sus impulsores buscan ahora trasladar esas demandas al escenario electoral e intentar construir una representación parlamentaria que impulse una agenda basada en el diálogo y la coexistencia entre las distintas comunidades que conviven en Israel.