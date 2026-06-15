Uruguay reaccionó a tiempo y sumó un punto frente a Arabia Saudita

Uruguay debutó en la Copa del Mundo 2026 con un empate 1 a 1 frente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo H. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa debió remar desde atrás tras comenzar en desventaja, pero encontró la igualdad en el tramo final del partido.

La Celeste sumó así su primer punto en la competencia, en una jornada en la que el grupo ya había entregado una sorpresa con el empate sin goles entre España y Cabo Verde, resultado que dejó abierta la pelea por la clasificación desde el inicio del certamen.

Durante la primera mitad, Uruguay tuvo mayor posesión de la pelota, aunque se encontró con una sólida respuesta defensiva de los saudíes. El arquero Mohammed Al Owais se convirtió rápidamente en una de las figuras al evitar la caída de su arco con intervenciones clave ante Maxi Araújo y Federico Viñas.

Del otro lado, Fernando Muslera también respondió cuando fue exigido y sostuvo a su equipo con una gran atajada frente a un potente remate de Abdulelah Al-Amri. Sin embargo, a los 41 minutos, el propio defensor saudí aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 1-0 para su selección.

En busca de una reacción, Bielsa movió el banco durante el entretiempo y dispuso los ingresos de Agustín Canobbio y Antonio Sanabria. Los cambios le dieron mayor dinamismo al conjunto uruguayo, que comenzó a inclinar la cancha a su favor y generó varias situaciones de peligro.

La resistencia saudí se sostuvo gracias a una nueva actuación destacada de Al Owais, quien volvió a responder ante otro cabezazo de Viñas. Además, el palo le negó el empate a Manuel Ugarte cuando se cumplía una hora de juego.

La insistencia uruguaya tuvo recompensa a los 80 minutos. Tras un nuevo cabezazo de Viñas, el arquero árabe dejó un rebote corto y Maxi Araújo apareció para definir de primera y establecer el 1 a 1 definitivo.

Ya en tiempo agregado, Uruguay estuvo cerca de quedarse con la victoria. Federico Valverde sacó un preciso remate desde afuera del área, pero Al Owais respondió otra vez para sellar el empate y transformarse en una de las grandes figuras de la noche en Miami.