Scaloni confirmó que Dibu Martínez está disponible para el debut ante Argelia

A horas del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Kansas City y confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez está en condiciones de jugar frente a Argelia.

En la previa del encuentro que se disputará este martes desde las 22 por el Grupo J, el técnico evitó dar precisiones sobre la formación titular, aunque adelantó que definirá el equipo tras el último entrenamiento. “Emiliano está bien, está disponible para mañana. Si todo va como fueron estos días, va a jugar”, afirmó.

Scaloni remarcó que el plantel llega en buenas condiciones físicas y aseguró que no hay futbolistas lesionados. Además, señaló que Julián Álvarez superó las molestias que arrastraba en el tobillo y también estará disponible para el debut.

Consultado sobre las expectativas para el estreno, el entrenador pidió mantener la calma y recordó la experiencia de Qatar 2022. “Ya tenemos la experiencia del último Mundial de que no es fundamental el primer partido, más allá de que es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primero”, sostuvo.

Respecto al rival, destacó las virtudes de Argelia y advirtió que será una prueba exigente para el seleccionado argentino.

“Es un gran equipo. Tiene jugadores rápidos adelante, grandes futbolistas y un buen entrenador. Nos va a poner las cosas difíciles”, señaló. Además, mencionó el reciente empate entre España y Cabo Verde como ejemplo de la paridad que existe en la competencia. “Ya hemos visto que no hay rival fácil”, agregó.

Sobre los aspectos tácticos, Scaloni reveló que durante la preparación ensayó diferentes variantes, incluida una línea de tres defensores, aunque aclaró que se trata de alternativas que el equipo viene trabajando desde hace tiempo.

“La esencia del equipo será la misma. No cambia jugar con dos o tres centrales. Probamos opciones porque son situaciones que se pueden dar durante los partidos”, explicó.

Durante la conferencia también hubo un momento emotivo cuando el entrenador reconoció a Martín Palermo, presente entre los periodistas acreditados. Ambos compartieron plantel en Estudiantes de La Plata y Scaloni recordó aquellos años con visible emoción.

Por su parte, Nicolás Otamendi, quien acompañó al entrenador en la conferencia, destacó la importancia de disputar una nueva Copa del Mundo y reconoció que será su última participación con la camiseta albiceleste.

“Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores del país. Queremos defender el título y nos preparamos para dar lo mejor”, expresó el defensor.

Argentina debutará este martes ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el objetivo de iniciar la defensa del título obtenido en Qatar 2022.