EE.UU. e Irán anunciaron un acuerdo de paz y reabren el estratégico estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo de paz que contempla el cese inmediato de las operaciones militares, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en la región.

El anuncio fue realizado inicialmente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, país que actuó como mediador en las negociaciones. Horas más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó públicamente el entendimiento a través de sus redes sociales.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya es un hecho. ¡Felicidades a todos!”, escribió Trump en Truth Social. Además, autorizó la apertura “sin restricciones” del estrecho de Ormuz y el “levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”.

El mandatario estadounidense cerró su mensaje con una frase vinculada al comercio internacional de petróleo: “Barcos del mundo, pongan en marcha sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.

Según informó Sharif, el acuerdo establece la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, incluyendo también la situación en el Líbano, uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente durante las últimas semanas.

El primer ministro paquistaní indicó además que la firma oficial del acuerdo se realizará el próximo 19 de junio en Suiza, mientras que durante los próximos días se llevarán adelante reuniones técnicas para definir aspectos vinculados a su implementación.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, confirmó que el memorándum de entendimiento entre Teherán y Washington “ya está finalizado”.

El funcionario iraní sostuvo que el acuerdo fue alcanzado no solo por la vía diplomática sino también por la presión militar ejercida por Irán durante el conflicto. “Las fuerzas de Irán estaban preparadas para una respuesta contundente”, afirmó.

Gharibabadi señaló además que Teherán supervisará el cumplimiento de los compromisos asumidos por Estados Unidos, especialmente en relación con el fin de la guerra, el levantamiento del bloqueo y la liberación de activos iraníes congelados.

En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el acuerdo y lo calificó como “un paso decisivo hacia una solución pacífica del conflicto”. También agradeció la participación diplomática de Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Turquía y Egipto en las negociaciones.

El estrecho de Ormuz, cuya reapertura fue uno de los puntos centrales del acuerdo, es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. Su cierre parcial durante el conflicto había generado preocupación internacional por el posible impacto económico y energético global.