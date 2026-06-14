AMSAFE realizó un multitudinario festival provincial en defensa de la escuela pública

AMSAFE realizó este sábado un multitudinario Festival Provincial en Defensa de la Escuela Pública en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, con la participación de delegaciones de toda la provincia.

La actividad reunió a docentes, jubilados, estudiantes, organizaciones sindicales, sociales y comunidades educativas en una jornada atravesada por expresiones culturales, música en vivo y mensajes en defensa de la educación pública.

Desde el gremio destacaron que participaron representantes de las 19 delegaciones provinciales y remarcaron el carácter colectivo de la convocatoria.

Durante el acto central, el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, valoró la presencia de miles de personas y sostuvo que “la escuela pública se defiende en las aulas, en las calles y con organización”.

Según expresó el sindicato en un comunicado, el festival buscó reafirmar la defensa del financiamiento educativo, los derechos laborales docentes y el acceso a la educación pública como derecho social.

La jornada incluyó además homenajes, presentaciones artísticas y distintas actividades culturales desarrolladas a lo largo de la tarde en el centro de la capital provincial.

“Esta jornada histórica dejó una certeza: las 19 delegaciones de AMSAFE seguimos de pie, construyendo unidad, resistencia y esperanza”, señalaron desde el gremio docente.

Finalmente, AMSAFE remarcó que “defender la escuela pública es defender el presente y el futuro de nuestro pueblo”.